Brände in Kalifornien: Jennifer Garner trauert - Freundin stirbt bei Feuerkatastrophe

Jennifer Garner trauert um eine Freundin, die bei den Bränden in Kalifornien ums Leben kam. Das erzählte sie in einem Interview.

Hollywoodstar Jennifer Garner (52) hat bei den verheerenden Bränden in Kalifornien "eine Freundin verloren". Das erzählte die Schauspielerin in einem emotionalen TV-Interview. Bei "MSNBC" sagte sie über den Verlust: "Für unsere Kirchengemeinde ist das sehr schmerzlich, deshalb sollten wir noch nicht über sie sprechen." Sichtlich bewegt fügte Garner hinzu: "Ich habe eine Freundin verloren, die es nicht rechtzeitig geschafft hat."

"Ich fühle mich fast schuldig"

Jennifer Garner engagierte sich am Freitag (10. Januar) ehrenamtlich bei der Hilfsorganisation "World Central Kitchen". In dem Interview erklärte sie, sie sei als freiwillige Helferin gekommen, weil sie "irgendwie mit anpacken und unterstützen wollte". Weiter sagte die 52-Jährige, die mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (52) die Kinder Violet (19), Seraphina (15) und Samuel (12) hat: "Mir blutet das Herz wegen meiner Freunde. Ich meine, mir fallen 100 Familien ein, und es gibt 5.000 verlorene Häuser. Ich könnte - ohne auch nur darüber nachzudenken - eine Liste mit 100 Freunden schreiben, die ihr Zuhause verloren haben."

Lesen Sie auch

Die Schauspielerin lebt nach eigenen Angaben bereits seit 25 Jahren in der betroffenen Gegend in Los Angeles. Sie fuhr in dem Interview mit "MSNBC" fort: "Ich fühle mich fast schuldig, wenn ich durch mein Haus gehe." Sie habe sich daher gefragt: "Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Was kann ich anbieten? Was kann ich mit diesen Händen und diesen Wänden und der Sicherheit, die ich habe, anbieten?"

Zahl der Todesopfer ist auf elf gestiegen

Die Zahl der Todesopfer der Feuerkatastrophe in Kalifornien ist unterdessen auf elf gestiegen. Das teilte die zuständige Behörde am Freitag US-Medienberichten zufolge mit. Einsatzkräfte befürchten, dass sich die Zahl der Todesopfer noch weiter erhöhen könnte. Insgesamt sollen durch die Feuer mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt worden sein.