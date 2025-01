Brände in Kalifornien: Ex-Mann nimmt Jennie Garth auf

1 Jennie Garth und Peter Facinelli im Jahr 2010. Foto: imago images/Depositphotos/PopularImages

Die Waldbrände in Kalifornien haben auch Jennie Garth dazu gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Die Schauspielerin berichtet, dass ihr Ex-Mann Peter Facinelli sie vorübergehend aufgenommen hat.











Die Lage in und um Los Angeles ist aufgrund der in der Region wütenden Brände verheerend. Zehntausende Menschen sind in den vergangenen Tagen evakuiert worden, viele haben ihre Wohnungen oder Häuser verloren. Auch die Schauspielerin Jennie Garth (52) musste ihr Zuhause verlassen, wie sie auf Instagram berichtet.