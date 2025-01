Benefizkonzert für Brandopfer in Los Angeles geplant

Brände in Kalifornien

1 Mehr als 12.000 Gebäude wurden bislang durch die Brände zerstört oder beschädigt. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa

Tausende Menschen haben durch die Brände ihre Häuser verloren. Bei einem Konzert sollen nun Spenden gesammelt werden. US-Medien rechnen mit einem großen Staraufgebot.











Los Angeles - Für Betroffene der verheerenden Brände in und um die US-Metropole Los Angeles sollen Spenden bei einem Benefizkonzert gesammelt werden. Die Veranstaltung mit dem Namen "FireAid" werde am 30. Januar in Inglewood südlich von Los Angeles stattfinden, teilten die Veranstalter mit.