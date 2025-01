Brände in Kalifornien: Ausgangssperre wegen Plünderungen in Los Angeles verhängt

1 Feuerwehrleute bekämpfen das Kenneth-Feuer im Stadtteil West Hills von Los Angeles. Wegen der Gefahr durch Plünderer hat die Polizei eine Ausgangssperre verhängt (Archivfoto). Foto: Ethan Swope/FR171736 AP/AP/dpa/Ethan Swope

Angesichts der Gefahr durch Plünderer hat die Polizei von Los Angeles in den von der Brandkatastrophe heimgesuchten Gebieten eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. „Sie dürfen sich nicht in diesen betroffenen Gebieten aufhalten. Wenn Sie es doch tun, werden Sie verhaftet“, sagte Bezirkssheriff Robert Luna am Freitag. In dem seit Dienstag in der US-Westküstenmetropole wütenden Flammeninferno kamen bisher zehn Menschen ums Leben, mehr als 10.000 Gebäude brannten nieder. Vor den Augen der Helfer und Feuerwehrleute spielten sich apokalyptische Szenen ab.