Brände in Freiberg am Neckar

1 Die Beihinger Scheune mitsamt der sechs darin untergestellten Oldtimer stand in hellen Flammen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein 48-Jähriger soll den Brand in einer Scheune im Stadtteil Beihingen gelegt haben. Bereits für das Feuer im alten Stellwerk im Stadtteil Heutingsheim war er als tatverdächtig ermittelt worden.











Link kopiert



Am Mittwoch, 19. Juni, ist eine Scheune eines Aussiedlerhofs in Freibergs Stadtteil Beihingen niedergebrannt. An diesem Dienstag berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Fahndungserfolg: Bereits seit Freitag sitze ein 48-Jähriger in Untersuchungshaft. Er werde verdächtigt, nicht nur den Scheunenbrand ausgelöst, sondern auch das Feuer im denkmalgeschützten Stellwerk im Stadtteil Heutingsheim am 8. Juni gelegt zu haben.