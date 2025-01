Brände in Feuerbach und Stuttgart-West: Acht Mülltonnen und ein Altkleidercontainer brennen nieder

1 Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Feuerwehr rückt am späten Dienstagabend zu zwei Bränden im Stuttgarter Stadtgebiet aus. In Feuerbach brennen acht Müllcontainer, in Stuttgart-West ein Altkleidercontainer. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen.











Am späten Dienstagabend ist es im Stuttgarter Stadtgebiet zu zwei Bränden gekommen. In der Heilbronner Straße in Feuerbach brannten acht große Mülltonnen, die zu einem McDonalds gehören, in der Gutenbergstraße im Stuttgarter Westen brannte ein Altkleidercontainer. In beiden Fällen kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen und sucht nach Zeugen.