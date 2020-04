9 Die Feuerwehr in Esslingen und Nürtingen hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun. Foto: /SDMG / Kohls

Bei einem Picknick gerät ein Waldstück in Nürtingen in Brand. In Esslingen fängt eine Gartenhütte Feuer.

Esslingen/Nürtingen - Zu gleich zwei größeren Einsätzen der Feuerwehr ist es am Sonntag im Kreis Esslingen gekommen. In Nürtingen waren rund 35 Einsatzkräfte zu einem Waldbrand in der Tischardter Straße ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, hat vermutlich eine nicht sorgfältig gelöschte Serviette das Feuer verursacht. Ein 29-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit seiner Freundin zum Picknick im dortigen Waldstück und entzündete eine benutzte Serviette. Diese setzte den Waldboden auf der Fläche von etwa einem dreiviertel Hektar in Brand. Die Feuerwehr Nürtingen rückte an und löschte das Feuer. Der entstandene Schaden wird mit etwa 10 000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Gartenhaus in Flammen

Nach Esslingen-Hohenkreuz rückten am Sonntagabend rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Gartenhütte aus. Gegen 22.20 Uhr entdeckte ein Zeuge das Feuer im Gewann Kalkklinge, in der Verlängerung des Kernerwegs und alarmierte die Einsatzkräfte. Aus bislang ungeklärter Ursache waren an der Hauswand gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, allerdings wurden der hölzerne Dachstuhl und das Ziegeldach erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden fällt mit rund 40 000 Euro beträchtlich aus. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.