Brände: Flammen in ehemaliger Staatsoperette unter Kontrolle

Flammen in ehemaliger Staatsoperette "unter Kontrolle"

3 Dichte Rauchwolken waren weithin sichtbar, die Bevölkerung wurde gewarnt. Foto: Christian Essler/Xcitepress/dpa

Die Feuerwehr bekämpft den Großbrand seit Stunden. Jetzt wurde die Zahl der Einsatzkräfte vor Ort reduziert.











Dresden - Das Feuer im früheren Domizil der Staatsoperette in Dresden-Leuben ist mittlerweile unter Kontrolle. Das Technische Hilfswerk sei nun angefordert, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen zur Deutschen Presse-Agentur. Dieses werde das Dach abdecken, damit die Feuerwehr an die noch brennenden Herde gelangen könne. Man sei aktuell noch mit rund 30 Kräften der Feuerwehr vor Ort.