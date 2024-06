Brände: Feuer in Südosttürkei - Zahl der Toten steigt auf 15

1 Feuerwehrleute löschen am 18. Juni ein Feuer in der Nähe von Kumköy auf der Halbinsel Gallipoli. Foto: Sercan Ozkurnazli/DIA Photo/AP/dpa

Der Brand in einer ländlichen Region im Südosten der Türkei kam in der Nacht auf Freitag überraschend. Die Zahl der Toten steigt weiter. Zur Ursache gibt es nun erste Hinweise.











Istanbul - Wenige Tage nach einem verheerenden Brand in der Südosttürkei sind drei weitere Menschen an den Folgen gestorben. Damit steige die Zahl der Toten auf 15, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Das Feuer war am Donnerstagabend auf einer landwirtschaftlichen Fläche in der Provinz Diyarbakir in der Gemeinde Cinar ausgebrochen und hatte sich durch starken Wind bis auf etwa 30 Kilometer entfernte Orte in der benachbarten Provinz Mardin ausgebreitet.