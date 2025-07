Brände: Explosion an Tankstelle in Rom - Mehrere Verletzte

Nah- und Fernverkehr Böschungsbrand: ICE-Strecke bis ins Wochenende eingeschränkt

Ein Böschungsbrand hatte am Mittwoch die Leit- und Sicherungstechnik an der Strecke beschädigt. Die Schäden seien so umfangreich, dass die Reparatur länger dauere, teilt die Bahn mit.