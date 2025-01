Brände: Es ist verheerend: Trump zeigt sich in LA als Kümmerer

4 Der Besuch in Kalifornien brachte versöhnliche Szenen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Los Angeles - US-Präsident Donald Trump hat sich bei Besuchen in von Sturm- und Brandkatastrophen betroffenen Bundesstaaten als Kümmerer präsentiert. In Kalifornien machte sich der Republikaner mit seiner Frau Melania ein Bild von der Zerstörung in Pacific Palisades, dem besonders von den Bränden im Großraum Los Angeles betroffenen Ort. "Es ist verheerend. Es ist unglaublich", sagte er nach einem Überflug. Vorher hatte er einen Stopp in North Carolina eingelegt, wo der Sturm "Helene" im Herbst wütete und schwere Überschwemmungen brachte. Trump versprach in beiden Gebieten schnelle Erleichterung für die Betroffenen und einen raschen Wiederaufbau.