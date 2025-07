In Südeuropa hat die Waldbrandsaison wieder begonnen. Nun ist die beliebte Ferieninsel, auf die auch jedes Jahr viele deutsche Touristen reisen, betroffen. Dort wüten seit Mittwoch schwere Feuer. Auch in der benachbarten Türkei brennt es.

Laut Berichten ist vor allem die Touristenstadt Ierapetra im Südosten von Kreta betroffen. Einige Hotels, Pensionen und drei Dörfer mussten evakuiert werden. „Wir haben rund 1500 Menschen in andere Hotels und in einer Sporthalle untergebracht“, sagte der Zuständige für den Zivilschutz der Region Kreta, Giorgos Tsambakis, im griechischen Rundfunk (ERTnews).

Insgesamt waren laut Hotelverbandschef Giorgos Tzarakis neben 3000 Urlaubern auch 2000 Anwohner von der Evakuierungsanordnung betroffen.

Wo sind die Waldbrände auf Kreta?

Starke Winde führten dazu, dass sich die Flammen seit dem späten Mittwochnachmittag schnell ausbreiteten. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt.

Bei Tagesanbruch (am Mittwoch) begannen Löschflugzeuge und Hubschrauber mit den Löscharbeiten, um das Feuer einzudämmen. Zusätzliche Feuerwehrkräfte aus anderen Teilen Griechenlands unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort, wie die Behörden mitteilten. „Wir brauchen viele Löschflugzeuge, damit der Brand, der bereits gewaltige Ausmaße angenommen hat, unter Kontrolle gebracht werden kann“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister von Ierapetra, Georgios Chatzakis, gegenüber griechischen Medien.

Das Feuer breitet sich wegen starker Winde schnell aus. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

„Es ist eine äußerst schwierige Situation. Das Feuer lässt sich nur schwer eindämmen“, sagte der Zivilschutzbeamte Nektarios Papadakis der Nachrichtenagentur AP. Feuerwehr und Katastrophenschutz forderten per Handywarnung zur Evakuierung auf und warnten die Anwohner eindringlich davor, aus Sorge um ihr Eigentum zurückzukehren. Die Zahl der Evakuierten könne noch steigen, hieß es vonseiten der Behörden.

Feuer auf Kreta: Touristen sind wohlauf

Mehrere Anwohner benötigten aufgrund von Atembeschwerden medizinische Versorgung. Berichte über schwerwiegende Verletzungen lagen zunächst nicht vor. „Die Touristen, die in Sicherheit gebracht wurden, sind alle wohlauf. Sie wurden in einer Basketballhalle und in Hotels in anderen Teilen der Insel untergebracht“, erklärte Papadakis.

Insgesamt hätten die Brände auf Kreta an „drei aktiven Fronten“ gewütet, die Flammen breiteten sich „ziemlich schnell“ aus. Etwa 270 Feuerwehrleute, zehn Hubschrauber sowie Drohnen seien in der Nähe der Stadt Ierapetra im Einsatz, sagte Feuerwehr-Sprecher Vasilios Vathrakogiannis bei einer Pressekonferenz. Am Freitagmorgen seien die Feuer unter Kontrolle, hieß es.

Die Feuerwehr warnt weiterhin vor der Gefahr: Bereits kleinste Brandherde könnten durch starke Winde zu einem Großbrand eskalieren. Zudem erwartet Griechenland eine bevorstehende Hitzewelle.