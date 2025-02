Brady Corbet: Verdiente Der Brutalist-Regisseur keinen Cent am Oscar-Hit?

Millie Bobby Brown feiert 21. Geburtstag Von einer kleinen Seriendarstellerin zum Filmstar

Am 19. Februar feiert Millie Bobby Brown ihren 21. Geburtstag. In ihren jungen Jahren hat die Schauspielerin bereits eine beeindruckende Karriere hingelegt. Und auch privat fand sie in dem Model Jake Bongiovi ihr großes Glück.