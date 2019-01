1 Lady Gaga und Bradley Cooper standen für "A Star Is Born" gemeinsam vor der Kamera Foto: Landmark Media. pictures@lmkmedia.com. Tel:00 44 20 7033 3830/ImageCollect

Was für ein Auftritt! Bradley Cooper hat völlig überraschend gemeinsam mit Lady Gaga das Lied "Shallow" bei ihrer Show in Las Vegas performt.

Alle Fans, die am Samstag (26. Januar) die "Enigma"-Show von Lady Gaga (32) in Las Vegas besucht haben, sind Zeugen einer ganz besonderen Performance geworden. Hollywood-Star Bradley Cooper (44) ist im Publikum gewesen und hat dann völlig überraschend mit der 32-Jährigen das Lied "Shallow" aus ihrem gemeinsamen Film "A Star Is Born" gesungen. Ein Moment, der unter die Haut geht!

Die Fans flippen aus

Ausschnitte von dem Auftritt sind in den sozialen Medien, unter anderem auf Twitter, zu finden. Als Cooper seinen Part singt, sitzt er zunächst auf einem Stuhl und Lady Gaga kniet völlig verzaubert vor ihm. Fassungslos blickt sie einmal zu den Zuschauern, die vor Begeisterung immer wieder jubeln. Als Lady Gaga schließlich singt, lehnt Cooper an dem Flügel, auf dem sie zugleich spielt. Er wirkt ebenso fasziniert. Zu einem späteren Zeitpunkt animiert er die anwesenden Fans zum Mitjubeln und spielt Luftgitarre. Kurz vor dem Ende setzt sich Cooper zu der Sängerin und schlingt liebevoll einen Arm um ihre Taille.

Während das Publikum vor Ort aus dem Jubeln gar nicht mehr herauskommt, überschlagen sich auch die Fans im Netz förmlich mit Lob. Der Tenor: Gänsehaut pur! Vor allem von der Chemie zwischen den beiden Stars wird geschwärmt. Und davon, was für ein cooler Typ Bradley Cooper doch sei.

Für das Lied "Shallow" hat Lady Gaga - gemeinsam mit Mark Ronson, Anthony Rossomando und Andrew Wyatt - bereits den Golden Globe in der Kategorie "Bester Filmsong" gewonnen. Auch bei den Oscars ist das Lied in dieser Kategorie nominiert sowie für gleich mehrere Grammys. Der Film hat insgesamt acht Oscar-Nominierungen abgestaubt, auch in den Kategorien "Bester Film", "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin". Die Oscars werden am 24. Februar 2019 verliehen, die Grammy Awards bereits am 10. Februar.