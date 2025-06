Brad Pitt und Ines de Ramon: Date mit Gigi Hadid und Bradley Cooper

1 Die beiden Star-Pärchen wurden vor einem New Yorker Restaurant abgelichtet. Foto: action press / BeautifulSignatureIG / BACKGRID / action press / BlayzenPhotos / BACKGRID

Doppeldate unter Hollywoodstars: Brad Pitt (61) und seine Freundin Ines de Ramon (32) haben sich mit Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (30) zum Dinner verabredet. Fotografen knipsten die beiden Paare am Freitagabend Hand in Hand vor einem koreanischen Steakhouse in New York City. Während Cooper und Hadid sich für legere Outfits entschieden, warfen sich Pitt und seine Partnerin in Schale.