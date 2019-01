Brad Pitt und Charlize Theron Sind sie schon viel länger ein Paar?

Von (dr/spot) 21. Januar 2019 - 21:44 Uhr

Sind Brad Pitt und Charlize Theron wirklich ein Paar Foto: [M] Kathy Hutchins / DFree / Shutterstock.com

Sind Brad Pitt und Charlize Theron wirklich ein Liebes-Paar? Und wenn ja, wie lange schon? Die Gerüchte überschlagen sich derzeit. Möglicherweise daten sie bereits viel länger als bislang angenommen...

Es ist das wohl aufregendste Gerücht der letzten Monate aus Hollywood: Brad Pitt (55, "By the Sea") und Charlize Theron (43, "The Last Face") sollen sich seit Mitte Dezember daten, kurz vor Weihnachten soll die Liebelei sogar ernstere Züge angenommen haben. Das berichtete zunächst die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" unter Berufung auf einen Insider. Therons Ex, ausgerechnet Schauspiel-Ikone Sean Penn (58), soll die beiden einander vorgestellt haben.

Alles Quatsch, berichtet nun ein weiterer Insider dem "People"-Magazin. Demnach hätten die beiden sich bereits vor rund einem halben Jahr kennengelernt, bei einem gemeinsamen Werbedreh für die Luxus-Uhrenmarke Breitling. Seitdem hätten sie Zeit miteinander verbracht. Doch ob die beiden wirklich ein echtes Paar seien, wollte der Informant nicht bestätigen. Sowohl Theron als auch Pitt haben sich bislang noch nicht zu den Gerüchten geäußert.