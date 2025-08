Brad Pitt : Schauspieler feiert mit F1 seinen größten Kinoerfolg

Foto: © 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

"F1" lockt weiter die Zuschauer ins Kino - und wird zum erfolgreichsten Film in Brad Pitts Karriere. Ganz anders läuft es für "The Fantastic Four": Der Superheldenfilm bricht in Woche zwei an den Kinokassen deutlich ein.

Mit "F1" ist Brad Pitt (61) seit über einem Monat auf der Kinoleinwand zu sehen - und begeistert weiterhin das Publikum. In knapp sechs Wochen spielte das Formel-1-Drama weltweit rund 545,6 Millionen US-Dollar ein und avanciert damit zum erfolgreichsten Film in Pitts bisheriger Karriere.

Zwölf Jahre alter Karriere-Rekord gebrochen

Den bisherigen Rekord in Brad Pitts Filmografie hielt "World War Z". Der Zombie-Thriller spielte 2013 weltweit rund 540,5 Millionen US-Dollar ein. In den USA liegt "World War Z" allerdings noch knapp vor "F1".

"F1" hat nicht nur Brad Pitt, sondern auch Apple eine Bestmarke verschafft. Der Sportfilm ist das erfolgreichste Projekt der Filmabteilung des Techkonzerns. Wann die Koproduktion mit Warner Bros. bei Apple TV+ zum Streamen bereitstehen wird, steht noch nicht fest.

"The Fantastic Four" stürzt ab

Derweil scheint "The Fantastic Four: First Steps" kein Dauerbrenner zu werden. Der dritte Versuch, die Marvel-Comichelden im Kino zu etablieren, stürzte an den nordamerikanischen Kinokassen deutlich ab.

Am Startwochenende schaffte das Superheldenabenteuer noch einen soliden Einstieg mit 117,6 Millionen Dollar. Am zweiten Wochenende standen nur noch knapp 40 Mio. zu Buche. Das macht einen Einbruch von 66 Prozent. Weltweit hat der Film mit Pedro Pascal (50) nun 368,7 Millionen eingebracht.

"Jurassic World" in Deutschland zurück auf Platz eins

Während "The Fantastic Four" in den USA und Kanada trotz deutlichen Einbußen Platz eins der Kinocharts verteidigen konnte, ging es in Deutschland bergab: Mit einem Einspielergebnis von 1,5 Millionen Euro rutschten die "Fantastischen Vier" in der zweiten Woche von Rang eins direkt auf Platz drei.

Auf Platz zwei schob sich "Die nackte Kanone". Die späte Fortsetzung der Klamaukfilmreihe spielte zum Start 1,7 Mio. Euro ein. Zurück an der Spitze ist hierzulande "Jurassic World: Die Wiedergeburt", neben "F1" der Dauerbrenner des Kinosommers.