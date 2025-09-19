Brad Everett Young : Schauspieler stirbt mit 46 Jahren

Der Schauspieler Brad Everett Young, bekannt unter anderem aus "Grey's Anatomy", ist im Alter von 46 Jahren bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben gekommen.
Brad Everett Young, ein Schauspieler, der in beliebten Fernsehserien wie "Grey's Anatomy" mitwirkte, ist nach einem Autounfall in Los Angeles gestorben. Er wurde 46 Jahre alt. "Brads Leidenschaft für die Kunst und die Menschen dahinter war unübertroffen. Er lebte seine Mission, die Kreativität am Leben zu erhalten, und sein Vermächtnis wird durch Dream Loud Official weiterleben", erklärte Youngs Pressesprecher Paul Christensen laut "Entertainment Weekly".