Kurioses aus Stuttgart Mann wirft Schlüsselbund in die Höhe – Polizei muss aushelfen

Ein Mann ist am Sonntagmorgen in der Arnulf-Klett-Passage unterwegs, als er plötzlich vor Freude seinen Schlüsselbund in die Höhe wirft. Doch die Schlüssel kommen nicht mehr zurück – die Polizei muss her.