Brackenheim: Nach Unfall geflüchtet – Beifahrerin verletzt zurückgelassen

1 Der Autofahrer war von der Unfallstelle geflüchtet. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Nach einem Unfall flüchtet ein 24-Jähriger und lässt seine verletzte Verwandte im Wagen zurück. Warum der Mann vermutlich weggelaufen ist.











Link kopiert



Ein junger Autofahrer ist nach einem Unfall im Kreis Heilbronn geflüchtet und hat seine verletzte Beifahrerin alleine im Auto zurückgelassen. Der 24-Jährige sei nach einem Überholmanöver von der Straße bei Brackenheim abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Dabei erlitt seine mit ihm verwandte Beifahrerin leichte Verletzungen. Zuvor berichtete der „Südwestrundfunk“.