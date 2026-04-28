Acht Jahre Planung, vier Millionen Euro investiert – und dann die Absage. Ein Bauherr berichtet über seinen Kampf mit der Stadt – trotz des riesigen Bedarfs an Seniorenwohnungen.
Der demografische Wandel ist in Deutschland längst angekommen. Mittlerweile ist jeder Zweite älter als 45 und jede fünfte Person älter als 66 Jahre. Das macht sich auch in Stuttgart bemerkbar. Wie sieht es in der Landeshauptstadt aus? Eine Studie des Pestel-Instituts zeigt: „Der Wohnungsmarkt in Stuttgart ist mit der neuen Rentnergeneration der geburtenstarken Jahrgänge komplett überfordert. Es fehlen Seniorenwohnungen“, sagt Matthias Günther, der Leiter des Pestel-Instituts. Schon jetzt gebe es einen massiven Mangel an altersgerechten Wohnungen. „Das wird sich in den nächsten Jahren allerdings noch enorm verschlimmern. Oder anders gesagt: Stuttgart rast mit 100 Sachen auf die graue Wohnungsnot zu.“