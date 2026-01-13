24 Jahre nach "Der Schuh des Manitu" begeisterte Michael Bully Herbig mit dem Sequel "Das Kanu des Manitu" erneut ein Millionenpublikum. Bei der 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises erhält der Komiker die Auszeichnung für den "Erfolgreichsten Film".
