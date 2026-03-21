Bozen in Südtirol: Lawine reißt Tourengeher mit – zwei Tote

Schon wieder ein Lawinenunglück: Auf 2.400 Metern Höhe reißt ein Schneebrett in den Alpen zwei Dutzend Skifahrer mit, auch Deutsche.
Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Auf einer Höhe von 2.450 Metern wurden in den Stubaier Alpen nach Angaben der italienischen Bergwacht etwa zwei Dutzend Tourengeher von einem 150 Meter breiten und mehrere hundert Meter langen Schneebrett erfasst. Für zwei Männer aus Südtirol kam jede Hilfe zu spät. Fünf weitere Skifahrer - darunter auch drei Deutsche - wurden teils schwer verletzt. In den Alpen kam es diesen Winter bereits zu ungewöhnlich vielen Lawinenunglücken.