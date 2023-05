1 Ritter Sport ist in Russland sehr gefragt. Foto: dpa/Marijan Murat

Das Unternehmen steht unter hohem Druck, das Exportgeschäft nach Russland zu stoppen. Marketingexperte Markus Voeth von der Uni Hohenheim sieht die Marke beschädigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ritter Sport steht weiter unter Druck, weil der Schokolade-Hersteller an seinem Russland-Geschäft festhält. Das Familienunternehmen, das in Waldenbuch seinen Stammsitz hat und in diesem Jahr 110-jähriges Bestehen feiert, hatte mitgeteilt, weiter den russischen Markt zu beliefern, aber die Gewinne Hilfsorganisationen zukommen zu lassen.