Leere Gänge in einem Konzum-Markt im kroatischen Zadar: die Kunden protestieren mit ihrem Boykott gegen die gestiegenen Preise.

Der im Januar in Kroatien begonnene Käuferaufstand gegen überzogene Lebensmittelpreise zieht in Südosteuropa immer größere Kreise. Am Freitag riefen auch in den ex-jugoslawischen Nachbarstaaten Konsumentenschutzorganisationen zum Boykott von Super- und Drogeriemarktketten auf.