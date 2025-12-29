Boyband-Phänomen der Neunziger: Netflix präsentiert Take-That-Doku über Aufstieg und Comeback

Ab 27. Januar 2026 zeigt Netflix eine dreiteilige Dokumentarserie über Take That, die auf 35 Jahre Bandgeschichte zurückblickt. Mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial und sehr persönlichen Einblicken zeichnet die Doku ein Porträt von Ruhm, Zerwürfnissen und dem Weg zurück an die Spitze.
Gute Nachrichten für alle "Take That"-Fans: Netflix hat den ersten Trailer seiner neuen Doku über die Boyband veröffentlicht. Der Clip zeigt die Band backstage vor einem Auftritt in den Neunzigern. Das Video startet direkt mit einem Gänsehaut-Moment: "Es gibt nichts Besseres, als in einer Band zu sein", sagt Gary Barlow (54) darin zu Beginn.