Boyband-Phänomen der Neunziger: Netflix präsentiert Take-That-Doku über Aufstieg und Comeback

Ab 27. Januar 2026 zeigt Netflix eine dreiteilige Dokumentarserie über Take That, die auf 35 Jahre Bandgeschichte zurückblickt. Mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial und sehr persönlichen Einblicken zeichnet die Doku ein Porträt von Ruhm, Zerwürfnissen und dem Weg zurück an die Spitze.

Gute Nachrichten für alle "Take That"-Fans: Netflix hat den ersten Trailer seiner neuen Doku über die Boyband veröffentlicht. Der Clip zeigt die Band backstage vor einem Auftritt in den Neunzigern. Das Video startet direkt mit einem Gänsehaut-Moment: "Es gibt nichts Besseres, als in einer Band zu sein", sagt Gary Barlow (54) darin zu Beginn.

Die Doku soll aus drei Episoden bestehen und einen persönlichen Einblick in 35 Jahre Bandgeschichte geben. Sie erscheint am 27. Januar 2026 bei Netflix.

Doku ermöglicht tiefe Einblicke

Die Doku-Serie verspricht eine "tief persönliche" Chronik des Aufstiegs, der Brüche und des Comebacks einer der erfolgreichsten Bands Großbritanniens - erzählt von den Protagonisten selbst.

In der Take-That-Dokumentation erhalten Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen: Gary Barlow (54), Howard Donald (57), Mark Owen (53), Jason Orange (55) und Robbie Williams (51) sprechen offen über ihre persönlichen Erfahrungen in der Band, die Millionen Fans begeisterte, mit zwölf Nummer-eins-Hits die britischen Charts anführte und weltweit mehr als 45 Millionen Tonträger verkaufte.

Archivmaterial und Interviews

Durch seltene Archivaufnahmen, bislang unveröffentlichtes Material und neue, ausführliche Interviews will die Serie die Höhen und Tiefen der Band sowie die andauernde Wirkung auf die Musikwelt dokumentieren.

Von den Anfängen als fünfköpfige Band in Manchester bis zum Aufstieg zu internationalen Pop-Superstars zeichnet die Serie nach, wie Zusammenhalt und Durchhaltewille den rasanten Erfolg und schließlich eines der spektakulärsten Comebacks der britischen Musikgeschichte möglich machten.

Take That ist 2026 erneut auf Tour

Wie "Deadline" berichtet, haben an der Dokumentation tatsächlich alle fünf Mitglieder mitgewirkt - auch Robbie Williams, der die Band 1995 verließ, ein Jahr bevor sie sich erstmals auflöste. 2005 kam es ohne ihn zur Wiedervereinigung als Quartett, zunächst für eine Dokumentation und anschließend für eine erfolgreiche Welttournee.

In dieser Phase erschienen die Alben "Beautiful World" (2006) und "The Circus" (2008), ehe Williams 2010 für das Studioalbum "Progress" zurückkehrte. Zum Zeitpunkt von "III" (2014) waren sowohl Williams als auch Jason Orange erneut ausgestiegen, womit die Gruppe erstmals als Trio weitermachte. Aktuell stehen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen weiterhin gemeinsam auf der Bühne: Im kommenden Sommer geht die Band wieder auf eine neue Tour, die am 29. Mai im St. Mary's Stadium im englischen Southampton startet.