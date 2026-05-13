Beim ersten Halbfinale des ESC in Wien haben sich zehn Länder für das Finale qualifiziert. San Marino mit Boy George schied aus. Sarah Engels trat für Deutschland außer Konkurrenz auf und sorgte mit einem Stunt für Aufsehen.
Beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle haben sich am Dienstagabend zehn Länder für das Finale am 16. Mai qualifiziert. Griechenland, Finnland, Belgien, Schweden, Moldau, Israel, Serbien, Kroatien, Litauen und Polen sind damit weiterhin im Rennen. Die Heimreise antreten müssen Portugal, Georgien, Montenegro, Estland und San Marino. Für San Marino war der britische Kultmusiker Boy George (64) angetreten - sein Auftritt reichte allerdings nicht für den Finaleinzug.