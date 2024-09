Die Zeit in den eigenen vier Wänden wird im Herbst bei vielen wieder mehr. Das wissen auch die TV-Sender und kurbeln ihr Programm aus der eher ruhigeren Sommerzeit heraus wieder an. Das sind einige Highlights.

"Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich"

Fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten TV-Auftritt wird der Entertainer Stefan Raab (57) am 14. September ins Fernsehen zurückkehren. Er steigt ein drittes Mal gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) in den Ring. Elton (53) wird die Veranstaltung moderieren, als Kommentator des Boxkampfes wird Frank "Buschi" Buschmann (59) zu hören sein. Das Boxkampf-Revival von Stefan Raab und Regina Halmich wird live bei RTL zu sehen sein. Im Düsseldorfer PSD Bank Dome werden 15.000 Zuschauenden für den Showkampf "Der Clark Final Fight" erwartet.

"Die Höhle der Löwen"

"Die Höhle der Löwen" läuft bereits seit 2014 auf dem TV-Sender VOX und ist der deutsche Ableger der britischen Sendung "Dragon's Den". In jeder Sendung stellen Gründerinnen und Gründer ihr Produkt vor und hoffen, dass sich einer der Investoren an ihren Firmen beteiligt. Judith Williams (52) kehrte nach einer Pause als Urgestein für die kommende 16. Staffel (immer montags) auf ihren gewohnten Platz zurück. Bei der Jubiläumsstaffel werden zudem auch zwei Ur-Löwen für die Jubiläumsfolge zurückkehren: Frank Thelen (48) und Jochen Schweizer (67).

"Die Superduper Show"

Im Herbst 2024 gibt es eine neue Show mit Moderatorin Katrin Bauerfeind (42). Das Konzept: In "Die Superduper Show" müssen fünf Stars in jeder Ausgabe jeweils eine eigene Mini-Show entwickeln. Den Auftrag und die Inspiration für die Formate kommen von Kindern. In jeder Episode werden Bill und Tom Kaulitz (35) mit dabei sein, ebenso wie Annette Frier (50), Edin Hasanović (32) und ein Gast-Promi. Am 17. September strahlt ProSieben ab 20:15 Uhr die erste von insgesamt vier Folgen aus (auch auf Joyn).

"Wer stiehlt mir die Show?"

Die Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" ist seit dem 8. September (immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben, jeweils eine Woche zuvor auf Joyn) in der achten Staffel zurück. In Staffel sieben trat Joko Winterscheidt (45) gegen Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (44) und Lena Meyer-Landrut (33) an. Jetzt wollen ihm Musikerin Nina Chuba (25), Entertainer Kurt Krömer (49) und Podcaster Tommi Schmitt (35) in sechs neuen Folgen die Show stehlen. Dazu gesellt sich wie bisher in jeder Folge auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat. In der Show müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in unterschiedlichsten Quiz-Kategorien beweisen. Wer es ins Finale schafft, tritt dort im Duell gegen den Moderator an. Der Sieger oder die Siegerin gewinnt dann die Show und darf in der folgenden Ausgabe durch den Abend führen. Wie bisher wird Katrin Bauerfeind die Finalrunden moderieren.

Im Herbst startet eine neue Staffel der langjährigen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Das Team rund um die Jury bestehend aus Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32), Beatrice Egli (36) und Loredana (28) drehten die Castings im Europa-Park in Rust. Ab Mittwoch, dem 18. September, macht sich die Jury um Dieter Bohlen auf die Suche nach dem neuesten Superstar. Immer mittwochs und samstags um 20:15 Uhr flimmern die neuen Ausgaben über die Bildschirme von RTL. Auf nur 15 Sendungen kommt das Format in Staffel 21. Damit ist es die bislang kürzeste Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar". Nur das Finale wird in diesem Jahr live ausgestrahlt. Die Premiere steht schon eine Woche vor dem TV-Start beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf zur Verfügung.

Neue Staffel, neue Coaches: Die roten Stühle bei "The Voice of Germany" sind wieder besetzt worden. In der 14. Staffel der Musikshow kehren Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) als Coaches zurück. Als vierter im Bunde ist dieses Mal Sänger und Songwriter Kamrad (27) mit dabei - für den "I Believe"-Interpreten ist es das erste Mal bei "The Voice of Germany". Moderiert wird die 14. Staffel einmal mehr von Thore Schölermann (39) und Melissa Khalaj (35). Am 26. September (donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben sowie freitags um 20:15 Uhr in Sat.1 und jeweils auf Joyn) geht es los mit den Blind Auditions.