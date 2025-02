Boxer Simon Zachenhuber und Altin Zogaj: Vier Fäuste, ein großes Ziel

1 Altin Zogaj (li.) und Simon Zachenhuber haben in der Stuttgarter Scharrena ein Heimspiel. Foto:

Altin Zogaj und Simon Zachenhuber, die gemeinsam in Stuttgart trainieren, träumen von den ganz großen Kämpfen. Doch der Weg dahin ist weit. Den nächsten Schritt wollen die Supermittelgewichtler am Samstag in der Scharrena machen. Dort gilt: verlieren verboten!











Link kopiert



Boxer, die das Ziel haben, sich ganz nach oben zu kämpfen, müssen manchmal ungewöhnliche Wege einschlagen. Also postete Simon Zachenhuber Anfang Februar auf Instagram ein Video, in dem er William Scull, den Weltmeister des Verbandes IBF im Supermittelgewicht (bis 76,2 kg), herausforderte. Direkt, offen, in klaren Worten. Doch schon zu diesem Zeitpunkt hatte Scull, der gebürtige Kubaner aus Berlin, völlig andere Pläne. Er trifft am 3. Mai in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad auf den mexikanischen Superstar Saul „Canelo“ Alvarez. Gegen den unbestrittenen Weltmeister der drei anderen großen Verbände WBA, WBC und WBO geht es dann nicht nur um die vier wichtigsten WM-Gürtel, sondern zudem um eine Millionen-Gage.