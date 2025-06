Boxer Simon Zachenhuber: Aus dem Boxring zum Talkabend ins Café „Gottlieb“

Am Samstag hat Simon Zachenhuber im Boxring mal wieder kurzen Prozess gemacht. Am kommenden Montag nimmt er sich mehr Zeit – bei der Talkreihe unserer Redaktion. Seid dabei!

Der jüngste Kampf von Simon Zachenhuber dauerte nur 1:18 Minuten, dann hatte der Boxer mit der beeindruckenden Bilanz (27 Duelle, 27 Siege) seinen Kontrahenten Leonardo Di Stefano Ruiz am Samstagabend bei der Ulmer Boxnacht mit einer schnellen, kaum zu sehenden Linken ausgeknockt. Beim nächsten Auftritt wird sich der Supermittelgewichtler ganz sicher länger Zeit nehmen, dann für die Besucherinnen und Besucher unserer Talkreihe „Gespräche im Gottlieb – Stuttgarter Sportstars hautnah“ am 23. Juni. Noch gibt es für Interessierte einige freie Plätze.

Das große Ziel von Simon Zachenhuber (26) ist ein WM-Kampf. Wie nahe er seinem Traum vom Titel ist? Erzählen er und sein Trainer Conny Mittermeier (63) am nächsten Montag ab 19 Uhr im Café „Gottlieb“ am Daimlerplatz in Cannstatt. Wer dabei sein will, kann sich unter dem Link zeitung-erleben.de/sporttalk anmelden (ohne Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich, die Plätze sind begrenzt). Das Gespräch führt Dirk Preiß, Leiter des Redaktionsteams Sport der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“.

Themen? Gibt es genug! Die Karriere von Simon Zachenhuber, sein großes Talent, sein enormer Wille, sein Trainingsfleiß und seine Ziele, der Stellenwert des Boxens in Deutschland, die Suche nach dem nächsten Superstar, das fehlende Interesse großer TV-Sender, die Teilnahme des Boxers an der RTL-Show „Let’s dance“ – ein höchst interessantes Gespräch ist garantiert!

Es wird der vierte Talkabend in unserer neuen Reihe, die es neun Monaten gibt – bisher zu Gast waren Olympiasiegerin Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) und Paralympicssieger Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten), die über ihre Erfahrungen in Paris berichteten, Zehnkampf-Superstar Leo Neugebauer und die erfolgreiche VfB-Kugelstoßerin Alina Kenzel sowie Zuspielerin Pia Kästner und Trainer Konstantin Bitter vom Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart.