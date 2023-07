9 „René ist das Gegenteil von dem, was er mal war“, sagt Maria Weller über ihren Ehemann. Foto: Sichtlichmensch/Andreas Reiner

Aus unserem Plus-Archiv: Der Pforzheimer René Weller war ein Boxchampion, ein Großmaul und ein Playboy. Nun leidet der 68-Jährige an Demenz und ist auf die Hilfe seiner Frau Maria angewiesen. Wie geht das Paar damit um?









Pforzheim - Abends, wenn sie allein ist, lebt Maria Weller in der Vergangenheit. Sie blättert in den Fotoalben, sieht sich mit ihrem prominenten Ehemann in einer weißen Stretchlimousine durch Dubai gleiten oder aufgebrezelt bei der Stars & Fashion Night in einer Stuttgarter Bar. Sie gibt bei Youtube „René Weller“ ein und blickt auf seine große Boxerkarriere: 55 Profikämpfe, 52 Siege, davon 24 durch K. o. Weller spielte mit seinen Gegnern, umtänzelte sie, wich mit katzenhafter Eleganz ihren Schlägen aus und schickte sie mit einer Geraden zu Boden.