Boxer aus Stuttgart: Simon Zachenhuber – erste Niederlage ausgerechnet auf der großen Bühne

Es war die große Chance für Simon Zachenhuber – aber er hat sie nicht nutzen können. Der Boxer hat den ersten Kampf seiner Profikarriere verloren. Aber: Er hat die Chance zur Revanche.
Erst reckte er den linken Arm nach oben – und war sicher, dass der Ringrichter gleich seinen rechten heben würde. Und ihn damit zum Sieger erklären würde. Es wäre der 29. Erfolg im 29. Kampf gewesen für den bayerischen Boxer, der in Stuttgart lebt und trainiert. Und das auf der größten Bühne, die Simon Zachenhuber sportlich je betreten hat. Aber als das Urteil dann gefällt war, sah es ganz anders aus.