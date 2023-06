1 Boxen ist seine Leidenschaft: Altin Zogaj beim Training in Stuttgart. Foto: Baumann

Altin Zogaj will Weltmeister werden. Weil der Boxprofi aus Hohenacker noch keinen Manager hat, muss er seine Kämpfe selbst veranstalten. Die Stuttgarter Boxnacht hätte ihn finanziell hart treffen können. Doch nun geht es in der Scharrena vor allem um seine sportliche Zukunft.









Wer im Profisport bestehen will, benötigt Leidenschaft, Kampfgeist, Durchhaltevermögen. Und im Boxen noch viel mehr. Im Ring braucht es Entschlossenheit, Härte, Nehmerqualitäten – und dazu die Bereitschaft, Gefahren einzugehen. Sportlich, manchmal aber auch darüber hinaus. Altin Zogaj lebt diesen Wagemut. In Handschuhen. Und zudem als Unternehmer in eigener Sache. „Ich setze alles aufs Boxen“, sagt er, „für mich gibt es nur volles Risiko!“ Das nächste Mal an diesem Samstag (ab 17.45 Uhr) in der Scharrena.