Boxen: Zachenhuber-Kampf ist für Krasniqi „kein Thema mehr“

Das „Zoff-Duell“ geht in die nächste Runde – allerdings nur verbal. Ardian Krasniqi bescheinigt Simon Zachenhuber eine schwache Leistung: „Niederlage wirft ihn weit zurück.“
Das „Zoff-Duell“ der beiden Boxer Ardian Krasniqi (Rottweil) und Simon Zachenhuber (Stuttgart) läuft schon länger, allerdings nur auf verbaler Ebene – und dabei wird es auch bleiben. „Ein Kampf gegen ihn“, sagte Ardian Krasniqi im Rahmen seiner Vorbereitung auf das Duell gegen Vinko Zadro am 27. Juni in der Ludwigsburger MHP-Arena, „ist für mich kein Thema mehr.“