Boxen: Wie weit wirft Sie diese Niederlage zurück, Herr Zachenhuber?

Simon Zachenhuber, der seit acht Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, hat erstmals in seiner Karriere verloren. Das schmerzt sehr, doch er will aus dem Rückschlag lernen.
Das Urteil war knapp, aber trotzdem eindeutig: Boxer Simon Zachenhuber, der seit acht Jahren in Stuttgart lebt und trainiert, hat am Samstag in London nach 28 Siegen in Serie erstmals verloren. 56:58 lautete das Urteil nach sechs Runden gegen den Engländer Pawel August. Eine Revanche haben die beiden Supermittelgewichtler (bis 76,2 kg) bereits ausgemacht, die Zuversicht hat Zachenhuber nicht verloren – weil er aus der Niederlage viel lernen kann.