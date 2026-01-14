Boxen: „Viel professioneller“ – Altin Zogaj geht neue Wege

Früher machte er alles auf eigene Faust, nun fokussiert sich Altin Zogaj voll aufs Boxen: Der Wahl-Stuttgarter plant in Kanada den nächsten Schritt in Richtung Weltspitze.
Es gibt im Boxsport verschiedene Wege, die an die Spitze führen können – Altin Zogaj (32) wählte einen ganz eigenen. Der Halbschwergewichtler (bis 79,3 Kilogramm) aus Waiblingen-Hohenacker wurde mit 25 Jahren Profi und versuchte es auf eigene Faust. Er war nicht nur Sportler, sondern auch sein eigener Manager und Promoter, veranstaltete und vermarktete seine Kämpfe selbst. Bis er merkte, dass er so nicht weiterkommt. Also veränderte er sein Umfeld, jetzt kann er sich voll aufs Boxen fokussieren. „Ich bin als Athlet viel professioneller geworden“, sagt Altin Zogaj, „mein Ziel ist, es in die absolute Weltspitze zu schaffen.“ Deshalb geht es nun nach Kanada.