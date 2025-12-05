Boxen: So gut läuft das neue Leben von Firat Arslan

Der Ex-Weltmeister im Cruisergewicht hält sich weiterhin fit – und kümmert sich ansonsten um die Karriere nach der Karriere, die selbstverständlich viel mit Boxen zu tun hat.
Fit ist Firat Arslan (55) immer noch. Topfit sogar. Der Ex-Weltmeister im Cruisergewicht, der sich vor zwei Jahren mit einem Sieg gegen Edin Puhalo in Göppingen von seinen Fans verabschiedet hat, lebt weiterhin wie ein Profiboxer. Er ist bestens trainiert, wiegt sein Essen ab, achtet auf sich und seinen Körper. Dementsprechend beantwortet er die Frage, ob er ein Comeback ausschließen würde, nicht eindeutig. Nur so viel sagt er: „Sportlich habe ich alles erreicht, was ich erreichen konnte.“ Weshalb er sich längst mit aller Kraft anderen Projekten widmet.