Boxen: Selenskyj und Klitschko gratulieren Usyk zum WM-Sieg

1 Schwergewichtsboxer Olexandr Usyk hat den WM-Rückkampf gegen Tyson Fury gewonnen. Foto: dpa/Frank Augstein

Schwergewichtsboxer Usyk hat in Saudi-Arabien seine WM-Titel gegen Herausforderer Fury verteidigt. Vor allem in der vom Krieg geschundenen Heimat des Ukrainers ist die Freude groß.











Nach dem Sieg von Schwergewichtsboxer Olexandr Usyk im WM-Rückkampf gegen Tyson Fury kommen aus der Heimat des Ukrainers die ersten Glückwünsche. „Sieg! So wichtig und so nötig für uns alle jetzt“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Mit der Verteidigung des WM-Gürtels habe Usyk demonstriert, dass die Ukrainer nicht aufgäben, was ihnen gehöre, führte der Präsident in seinem Glückwunschschreiben aus.