Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel nennt sich nun Weltmeister. Der Weltverband WBC reagiert ihm zufolge damit auf den Titelverzicht des bisherigen Champions.
Berlin - Der Bochumer Profiboxer Agit Kabayel ist vom Box-Weltverband WBC eigenen Angaben zufolge zum Schwergewichts-Weltmeister ernannt worden und darf damit als erster Deutscher seit Box-Legende Max Schmeling im Jahr 1932 diesen Titel führen. Wie auch sein Promoter mitteilte, sprach der WBC Kabayel den Titel zu und reagierte damit auf den Verzicht des ukrainischen Weltmeisters Oleksandr Usyk. Dieser hatte zuvor angekündigt, alle seine Titel im Schwergewicht abzugeben. Im Profiboxen gibt es mehrere konkurrierende Weltverbände, die jeweils eigene Weltmeister küren.