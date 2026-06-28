Agit Kabayel gelingt Historisches: Der Bochumer krönt sich zum ersten deutschen Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling. Ohne Kampf. Das versteht nicht jeder.
Bochum - Der Bochumer Boxer Agit Kabayel wollte im Spanien-Urlaub entspannen - doch plötzlich herrscht in der Urlaubsidylle Trubel. Der 33 Jahre alte Sportler erhielt eine der schönsten Nachrichten seines Lebens: Er ist vom Weltverband WBC zum Schwergewichts-Weltmeister ernannt worden. Er ist jetzt der erste deutsche Champion in der Gewichtsklasse der schweren Männer seit 1932.