Olympia-Zukunft: IOC erkennt World Boxing vorläufig an

1 Die Chancen für eine Olympia-Zukunft des Boxens sind gestiegen. Foto: Jan Woitas/dpa

Stand jetzt wird es in Los Angeles kein olympisches Boxturnier geben. Nur der neu gegründete Verband World Boxing kann das verhindern - und ein großer Schritt ist dafür jetzt getan.











Lausanne - Die Chancen auf eine olympische Zukunft des Boxsports sind gestiegen. Der Exekutivrat des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erkannte World Boxing als Verbandspartner innerhalb der olympischen Bewegung zumindest vorläufig an. Das teilte das IOC im Anschluss an eine Sitzung am Mittwoch mit.