Profiboxer Kabayel feiert vor packender Kulisse in Oberhausen seinen nächsten Sieg. Und steht vor seinem ersehnten WM-Kampf. Vielleicht in Deutschland? Es gibt schon Ideen für ein passendes Stadion.
Oberhausen - Angefacht von der stimmungsvollen Kulisse machte Agit Kabayel deutlich, gegen wen er seinen herbeigesehnten ersten WM-Kampf bestreiten will. Nach dem klaren Knockout-Erfolg des besten deutschen Schwergewichtsboxers über den Polen Damian Knyba vor 13.000 Zuschauern in Oberhausen riefen Fans laut "Usyk, Usyk". Die Anhänger und wohl ein großer Teil der deutschen Boxszene wünschen sich den Mega-Kampf zwischen Kabayel und Dreifach-Champion Oleksandr Usyk.