Boxberg im Main-Tauber-Kreis: Mann schlägt Delle in Polizeiauto

Mann schlägt Delle in Polizeiauto

Eine Frau fährt betrunken und ohne Führerschein im Auto durch Boxberg. Die Polizei will sie ins Krankenhaus bringen. Aber ihrem Begleiter gefällt das gar nicht.











Betrunken und ohne Führerschein haben Polizeibeamte eine Autofahrerin in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) erwischt. Ihr ebenfalls betrunkener Beifahrer schlug nach der Kontrolle mit der Faust eine Delle in den Streifenwagen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen mit den beiden war den Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille bei der 40 Jahre alten Fahrerin.