Boxabend in Ludwigsburg: Deshalb braucht Ardian Krasniqi stärkere Gegner

1 Kurzes Duell: Der Kampf zwischen dem hochüberlegenen Ardian Krasniqi (li.) und Saul Ivan Male dauerte nur eine Runde. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Halbschwergewichtler Ardian Krasniqi hat einen prominenten Namen und großes Potenzial, das er aber bislang noch nicht zeigen musste – auch nicht in seinem zehnten Kampf in der Ludwigsburger MHP-Arena.











Der Weg nach oben ist im Boxen nicht nur ziemlich verästelt, da jeder der vier großen Verbände eine eigene Rangliste führt, sondern auch weit. Folglich ist es wichtig, Schritt für Schritt zu gehen. Ardian Krasniqi (28) tut das, in hohem Tempo. Am Samstag veranstaltete die Primetime Promotion, die extra gegründet worden ist, um den Rottweiler nach vorne zu bringen, in der Ludwigsburger MHP-Arena ihren ersten großen Boxabend. Rund 2800 Zuschauer hatten vom Hauptkampf nicht viel: Krasniqi schlug Saul Ivan Male schon am Ende der ersten Runde zu Boden. „Es war ein super Gefühl, vor diesem Publikum im Ring zu stehen“, sagte der Sieger, „doch sportlich ist es nur eine Zwischenstation gewesen.“ Oder eher ein Stillstand?