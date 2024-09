1 Sein Ziel ist der WM-Titel: Ardian Krasniqi. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Ardian Krasniqi boxt an diesem Samstag in der MHP-Arena in Ludwigsburg. Um dem Neffen von Luan Krasniqi den nächsten Schritt zu ermöglichen, wurde ein eigenes Unternehmen gegründet.











Die Zeiten, in denen Boxkämpfe in Deutschland die größten Arenen füllten, sind vorbei. Es fehlt an Stars, Veranstaltern und potenten TV-Sendern. Umso mutiger ist ein Projekt, das nun in Ludwigsburg seinen Anfang nimmt.