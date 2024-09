Box-Weltmeisterin hofft auf K.o.-Sieg: Für Regina Halmich ist Raab ein unglaublich schlechter Verlierer

In wenigen Tagen stehen sich Stefan Raab und Regina Halmich wieder in einem TV-Kampf gegenüber. Sie möchte ihn auf die Bretter schicken und nennt ihn einen "unglaublich schlechten Verlierer".

Die Vorbereitungen auf das große Comeback von Stefan Raab (57) laufen auf Hochtouren. So sehr sich die Fans nach neun Jahren TV-Abstinenz des Multitalents auch auf ihn freuen, so schwierig dürfte für Raab der geplante Showkampf gegen die Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) werden. Ihr Plan ist es, Raab bei dessen Rückkehr vor die TV-Kameras wenn möglich auf die Bretter zu schicken.

"Wir werden den Kampf nach Möglichkeit vorzeitig beenden und Raab zum dritten Mal empfindlich schlagen", sagt Halmichs Trainer Torsten Schmitz der "Bild am Sonntag". Die Boxerin, die Raab zuvor schon zwei Mal im TV-Ring besiegt hat, weiß aber, dass ihr Gegner seit jeher als äußerst ehrgeizig gilt - und dass er mit Sicherheit eine gute Figur abgeben möchte.

Auf die "boxerische Überlegenheit" kommt es an

Raab spielt damit im Vorfeld des Kampfes und hat sich gerade erst auf Instagram beim Boxtraining mit Fitness-Queen Pamela Reif (28) gezeigt - in einem offensichtlichen Fatsuit. Dass er angeblich so außer Form wie in dem Video auftaucht, glaubt wohl niemand, auch Halmich nicht. "Meine boxerische Überlegenheit, die Schnelligkeit und die Erfahrung werden den Ausschlag geben", erklärt sie der Zeitung. "Aber Stefan Raab ist sehr ehrgeizig und ein unglaublich schlechter Verlierer. Es ließ ihm keine Ruhe, dass ich ihn schon zwei Mal besiegt habe."

Damit kommentiert sie nicht nur Raabs Ehrgeiz, sondern möchte vor dem großen Tag wohl noch einmal in Richtung ihres Gegners sticheln. Auch das gehört zu einem Showkampf dazu: Regina Halmich teilt aus, schon bevor sie gegen Stefan Raab zum dritten Mal in den TV-Ring steigt.

"Ich falle da natürlich nicht drauf rein", sagte Halmich auch bei "Punkt 12" auf das Video angesprochen. "Der Stefan wird topfit sein... der wird uns alle von den Socken hauen. Der wird dastehen mit einem Sixpack, mit Muckis", prognostizierte sie.



Erstmals standen die TV-Größe und die Box-Gigantin sich 2001 im Ring gegenüber, zum zweiten Mal im Jahr 2007. Am 14. September 2024 gibt es das dritte Aufeinandertreffen bei RTL und RTL+ zu sehen.