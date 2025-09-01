Box-Legende: Joe Bugner mit 75 Jahren gestorben

Der britische Schwergewichts-Boxer Joe Bugner ist im Alter von 75 Jahren gestorben. In seiner beeindruckenden Karriere kämpfte er zweimal gegen Muhammad Ali und besiegte 1971 Henry Cooper.
Die britische Box-Welt trauert um eine ihrer kontroversesten Legenden: Joe Bugner ist im Alter von 75 Jahren gestorben, wie unter anderem "BBC" berichtet. Der gebürtige Ungar war als Geflüchteter nach England gekommen und stieg dort zum Schwergewichts-Star auf. Bugners Name wird für immer mit jenem historischen Märzabend 1971 in Wembley verbunden bleiben, als er drei Tage nach seinem 21. Geburtstag Henry Cooper besiegte und dessen Karriere beendete.