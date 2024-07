1 Sabrina Thoma mit der Bronzemedaille von den deutschen Meisterschaften. Foto: privat

Sabrina Thoma vom SV Fellbach gewinnt bei den deutschen A-Jugend-Meisterschaften im Bowling eine Bronzemedaille im Teamwettbewerb.











Link kopiert



Es ist der Traum eines jeden Bowlingspielers und einer jeden Bowlingspielerin: Das so genannte perfekte Spiel. Notwendig sind dafür zwölf Strikes in Folge, also zwölfmal das komplette Abräumen aller zehn Pins mit jeweils einem Wurf. Manchem gelingt ein solches perfekte Spiel in einer 50-jährigen Laufbahn nie, andere wenige schaffen es zweimal in einer Woche.