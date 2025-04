Bowling-Kugel auf Auto?: Tüv Süd widerspricht Trump bei angeblichem Autotest

1 Trump sprach von einem Test in der EU, bei dem angeblich eine Bowling-Kugel aus sechs Metern Höhe auf ein Auto fallen gelassen werde. Foto: AFP/SAUL LOEB

Der US-Präsident erzählt von strengen Autotests mit einer Bowling-Kugel, die keine Delle machen dürfe. Das erinnert stark an Aussagen aus dem Jahr 2018, die sich gegen Japan richtete.











US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe an die EU mit einem Beispiel zu einem angeblichen Test untermauert, der nach Aussagen von Experten aber nicht existiert. Um zu belegen, dass die EU ihre Autoindustrie neben Zöllen auch mit Auflagen und Regeln abschotte, führte er das Beispiel eines Tests an, bei dem angeblich eine Bowling-Kugel aus sechs Metern Höhe auf ein Auto fallen gelassen werde, und wenn es dann eine Delle habe, dürfe es nicht in die EU verkauft werden. Ein deutsches Auto bekäme bei so einem Test auch eine Delle - so Trump.