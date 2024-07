Bowling, Aufstiegsrunde: Blau-Weiss 84 Stuttgart: Zurück in der Ersten Bundesliga

Zurück in der Ersten Bundesliga

1 Das erfolgreiche Aufsteiger-Team von Blau-Weiss 84 Stuttgart – von links: Joachim Marte, Dustin Bartel, Bobby Higar, Oliver Völlmerk, Daniel Dorfmeister, Thomas Block und Daniel Waldbruch. Foto: /privat

Den Bowling-Männern von Blau-Weiss 84 Stuttgart gelingt zwei Wochen nach den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Vereinsbestehen der Aufstieg in die deutsche Eliteklasse.











In der Ersten Bowling-Bundesliga der Männer wird es im Herbst zwei Lokalduelle in der Landeshauptstadt geben. Nachdem der Arena Bowling Club (ABC) Stuttgart-Nord bereits Anfang Mai als Vierter der Südgruppe den Klassenverbleib geschafft hatte, gelang nun am Samstag dem Nachbarn Blau-Weiss 84 Stuttgart der Sprung ins Oberhaus. Beide Teams sind unter dem Dach des Großvereins BKSV Stuttgart-Nord zuhause und haben ihre Heimat auf der Anlage im Sportpark Feuerbach.